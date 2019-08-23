تفاعل المواد الكيميائية.. المعاينة تكشف سر حريق مصنع إسفنج بـ 6 أكتوبر
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:18 م
إيمان عبد العاطي
Advertisements
Advertisements
كشفت معاينة قوات الحماية المدنية لموقع حريق مصنع لصناعة الاسفنج، بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 اكتوبر، عن أن تفاعل كيميائي ببعض المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الاسفنج، نتج عنه اشتعال النيران في تشوينات كانت متواجدة خارج المصنع، وأسفر عن احتراق 6 بلوكات مراتب، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية.
كانت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، قد نجحت في السيطرة على حريق شب في مصنع إسفنج، بمدينة 6 اكتوبر دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع بمدينة 6 اكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بـ 13 سيارة إطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
كانت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، قد نجحت في السيطرة على حريق شب في مصنع إسفنج، بمدينة 6 اكتوبر دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع بمدينة 6 اكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بـ 13 سيارة إطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements
- "مصنع غير مرخص" و"ورشة ألومنيوم".. كواليس نشوب حريق في الهرم
- بجوار مصنع التمور.. السيطرة على حريق "عشة" في البدرشين
- بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. نشوب حريق بمحول كهرباء في أكتوبر
- "بسبب شدة الحرارة".. محول كهرباء ينفجر في فني خلال صيانته بأكتوبر
- بعد 30 دقيقة.. الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق ماجيك لاند
- "عامل صيانة وتطاير شرز".. سر اندلاع النيران في "ماجيك لاند"
- "كمية من المخالفات".. السيطرة على حريق مدرسة خاصة بجوار حي بولاق الدكرور
- "على مساحة 2000 متر".. السيطرة على حريق مصنع مواد بلاستيكية بأكتوبر
- 8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن تابع لشركة في أكتوبر
- "خسائر بـ 10 ملايين جنيه".. تفاصيل حريق مصنع مواد بلاستيكية في أكتوبر