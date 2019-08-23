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زيدان يعلق على التعاقد مع نيمار

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:16 م
زيدان يعلق على التعاقد مع نيمار
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علاء خليف
 
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تطرق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، للتعليق على مفاوضات النادي الملكي مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان.

وقال "زيدان" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الريال ضد بلد الوليد المقرر لها غدًا: " لا أهتم بقضية نيمار في الوقت الحالي، ما يهمني هو لقاء الغد وحصد الثلاث نقاط".

ويكثف نادي ريال مدريد مفاوضاته مع باريس سان جيرمان لضم "نيمار" خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويلتقي ريال مدريد مع فريق بلد الوليد في تمام السابعة مساء غدًا السبت ضمن منافسات الدوري الاسباني.

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