الشرينجيتو: برشلونة يحدد الموعد النهائي لحسم صفقة نيمار

ذكرت تقارير إعلامية اسبانية أن مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان سوف يتحدد اليوم بشكل نهائي، مشيرة إلي أن اللاعب يقترب بقوة من الإنتقال لصفوف نادي برشلونة الاسباني.





ووفقًا لبرنامج "الشرينجيتو" الاسباني الشهير، أن جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاسباني سيكشف عن مستقبل البرازيلي نيمار بشكل رسمي ونهائي اليوم الجمعة، بعد سلسلة من المفاوضات بين الناديين في الفترة الماضية.





وكان نيمار انتقل لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017 قادمًا من نادي برشلونة الاسباني، في صفقة قياسية كلفت خزينة النادي الباريسي 222 مليون يورو.



