الهيئة الملكية بالجبيل تنظم الملتقى السنوي لمعهد اللغة الإنجليزية

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل، الثلاثاء المقبل، الملتقى السنوي لمعهد اللغة الإنجليزية بعنوان "الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تعليم اللغة المدمج.. إطلاق الإمكانات" على مدى يومين، بمركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، بمشاركة عددٍ من المختصين والمتحدثين المتميزين ممَّن لهم خبرة طويلة في مجال تعليم اللغة الإنجليزية.

وقال مدير "معهد اللغة الإنجليزية بالهيئة الملكية بالجبيل" الدكتور أنور الزهراني، إن هذا الملتقى يأتي كإحدى مبادرات قطاع التعليم بالهيئة؛ لمواكبة ما يستجدّ في مجال تعليم اللغة الإنجليزية؛ حيث يركّز على مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والذي هو رأس المال الحقيقي من أبناء الوطن، وذلك من خلال توظيف تكنولوجيا التعليم؛ لخلق بيئة تعليمية جاذبة ومحفّزة للمتعلم، تساهم في رفع جودة مخرجات برامج قطاع التعليم بالهيئة الملكية لتزويد سوق العمل المحلي بكفاءات وكوادر وطنية متميزة».

‎وأشار الزهراني إلى أنَّ «الملتقى يستقطب العديد من الأكاديميين والمختصين في هذا المجال على الصعيدين المحلي والعالمي؛ حيث تمَّ إعداد برنامج علمي مميز ومعرض مصاحب لإثراء العملية التعليمية، وتحقيق تطلعات جميع الحضور والمشاركين المهتمين بتعليم اللغة الإنجليزية»، مؤكدًا أنَّ «الملتقى يُعدّ فرصة للمهتمين بمجالات تعليم اللغة الإنجليزية، فيما يتيح المعرض المصاحب، الفرصة لجميع الحضور التعرف ومشاهدة أحدث التقنيات المستخدمة في تكنولوجيا التعليم» .