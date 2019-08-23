فان ديك: أجويرو هو أصعب مهاجم في البريميرليج.. ونجم ليفربول هو أفضل زملائي





كشف الدولي الهولندي "فيرجيل فان ديك" خلال حواره مع شبكة " talksport" العالمية عن بعض تفاصيل وأسرار مسيرته في كرة القدم، حيث قال نجم ليفربول، بأن لاعب ومهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي "سيرغيو أجويرو" هو أصعب مهاجم لعب ضده في البريميرليج، مشددًا على كون أجويرو يملك إمكانيات فنية مميزة للغاية.





وعند سؤاله عن أفضل زميل له في مشواره مع كرة القدم، أختار الهولندي "فيرجيل فان ديك" زميله في ليفربول، البرازيلي "روبرتو فيرمينو" مؤكدًا بأن الأخير لاعب رائع داخل الملعب وشخص جيد للغاية خارج الملعب





وعن أفضل لاعب على مر العصور؟، أجاب فان ديك: " رونالدينيو، هو واحد من النماذج التي أتخذها قدوة دومًا بالنسبة لي".





وأجاب "فان ديك" كذلك عن سؤال بشأن أعظم مدرب في مسيرته المهنية، وأختار الثنائي رونالد كومان مدربه في منتخب هولندا، ويورجن كلوب مدربه في ليفربول.





وعن المباراة الأهم في تاريخه، أختار المدافع الهولندي، مباراة ليفربول وبرشلونة والتي أنتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي كأفضل مباراة له في مسيرته مع كرة القدم.



