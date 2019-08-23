رابط ON SPORTS - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر yalla shoot كورة جول رابط مباشر ماتش الزمالك متعدد

يستضيف ملعب "برج العرب" بالإسكندرية" المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ديكاداها الصومالي، في إطار إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وتنطلق المباراة بينهما في تمام التاسعة مساء السبت بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة عبر قناة On Sport.





ويتسلح الزمالك بفوزه الساحق ذهابًا بسباعية نظيفة، حيث يأمل في تأكيد فوزه في مباراة الإياب مجددًا، والقيام بتجربة أكثر عدد ممكن من اللاعبين الإحتياطيين.





بينما يتطلع ديكاداها لتحقيق نتيجة إيجابية، يودع بها البطولة بطريقة مشرفة، في ظل صعوبة تحيقي ثمانية أهداف دون رد.



