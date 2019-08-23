أونلاين Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر koooragoal يلا شوت ماتش ريال مدريد جودة متعددة رابط مباشر

يحل نادي بلد الوليد ضيفًا ثقيلاً على نظيره ريال مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الميرنجي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".





وتقام المباراة بين الفريقين في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، كما يمكنكم متابعتنا عبر قنوات :

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ويعول زيدان على قوته الهجومية المتمثلة في الثنائي بنزيما وفينيسيوس جونيور، حيث يسعى الميرنجي لمواصلة تفوقه في المباريات الرسمية تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان.





والجدير بالذكر أن المبرنجي نجح في إنهاء المباراة الأولى لصالحه بنتيجة 3/1 أمام سيلتا فيجو، في أول المواجهات الرسمية، بعد الخسارة في العديد من اللقاءات الودية التي أثارت قلق جماهير الملكي.



