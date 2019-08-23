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اتحاد جدة يبدأ مشواره في الدوري السعودي بالفوز على الرائد بثلاثية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:07 م
اتحاد جدة يبدأ مشواره في الدوري السعودي بالفوز على الرائد بثلاثية
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محمد علي
 
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نجح نادي اتحاد جدة السعودي في تحقيق الفوز في أولى مبارياته ببطولة الدوري السعودي لهذا الموسم، على حساب نادي الرائد بثلاثية مقابل هدف واحد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في ملعب الجوهرة المشعة مساء اليوم الجمعة.

وسجل المهاجم بريجوفيتش الهدف الأول لنادي اتحاد جدة فى الدقيقة 11 من ركلة جزاء، وبعدها سجل الرائد هدف التعادل في الدقيقة 30 من الشوط الأول عن طريق اللاعب فلاح السهلى.

وفي شوط المباراة الثاني، عاد الاتحاد وسجل هدف التقدم في الدقيقة 56 عن طريق البرازيلي رومارينيو قبل أن يسجل اللاعب هدفه الثاني وهدف قتل المباراة في الدقائق الأخيرة.

ويذكر بأن مباريات اليوم قد شهدت تحقيق نادي الهلال الفوز على حساب نادي أبها 4-2، في حين تعادل التعاون مع نادي الحزم بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي.

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