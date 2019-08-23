كلوب: كوتينيو يمكنه أن يصبح "ديل بيرو الجديد"
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:57 م
عمر عبدالعزيز
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كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بأن لاعبه السابق، البرازيلي فيليب كوتينهو سوف يزدهر مع فريقه الجديد بايرن ميونخ الألماني.
وقال كلوب في حديثه مع صحيفة "Kicker" الألمانية: "كوتينهو لم يلعب بمركزه المٌفضل ( رقم 10 ) كثيراً عندما كان معنا، ولكنه لاعب عظيم في مركز ( رقم 8 )، وكذلك جناح أيسر رائع لإنه جيد بشكل لا يٌصدق في المساحات الضيقة ولديه وتيرة لإستغلال مساحات أكبر".
وأضاف: "بإمكانه أن يٌهيمن على مباريات كرة القدم ، إنه يٌمثل ميزة حقيقية إذا كان بإمكانه وضع بصمته في الفريق".
وواصل: "بايرن ميونخ في حاجة إليه وهم يٌريدونه، إذا تمكنوا من توظيفه بالشكل الصحيح وحصلوا على أفضل ما لديه، فإن البوندسليجا ستمتلك لاعب عالمي بين يديها".
واختتم في هذا السياق: "لديه نظرة لا تٌصدق على المرمى ومن نطاق، لم أرى لاعباً يدخل من الجهة اليٌسرى ويٌسدد بهذه الدقة مٌنذ أليساندرو ديل بييرو".
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