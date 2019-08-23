"الإعلاميين" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ريهام سعيد

قررت نقابة الإعلاميين، برئاسة طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، تقديم بلاغ للنائب العام المستشار نبيل الصادق، ضد الإعلامية ريهام سعيد، مُقدمة برنامج صبايا على قناة الحياة؛ لممارستها نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، والمقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016.





كما قررت النقابة منع ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي، لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، وذلك طبقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.





وقالت النقابة في نص القرار، إن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016، بشأن إصدار نقابة الإعلاميين، وقرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017، بتشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين واللائحة الداخلية للنقابة، بالإضافة إلى ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي للنقابة، من تجاوزات مهنية وأخلاقية بالبرنامج المذكور.





وأضافت النقابة في قرارها، أنها قامت بالاطلاع على جداول القيد بها، وسجل التصاريح، والذي تبين من خلاله عدم قيد الإعلامية ريهام سعيد بجداول العضوية، وعدم حصولها على تصريح مؤقت لمزاولة النشاط الإعلامي، بالإضافة إلى الاطلاع على ما قرره اجتماع مجلس النقابة العاجل بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2019.