وفاة الملياردير الأمريكي ديفيد كوهخ ممول التيار المحافظ

أعلن الملياردير الأمريكي تشارلز كوهخ الذي أنفق مئات الملايين من الدولارات مع شقيقه ديفيد على السياسة الأمريكية وفاة شقيقه الجمعة.





وقال تشارلز، الرئيس التنفيذي لشركة كوهخ للصناعات في بيان، "أعلن بقلب حزين وفاة شقيقي ديفيد" مشيراً إلى أن شقيقه أصيب بسرطان البروستات قبل 27 عاماً.





وتولى ديفيد (79 عاماً) وشقيقه شركة "كوهخ للصناعات"، ثاني أكبر شركة غير مدرجة في الولايات المتحدة مقرها في ويتشيتا بولاية كنساس مع أنشطة تتراوح من الكيميائيات والبترول إلى الورق.





كان مصنفاً في المرتبة الحادية عشرة بين أثرياء العالم مع ثروة تقدر بنحو 42 مليار دولار، بحسب مجلة "فوربز".





وموّل ديفيد كوهخ مع شقيقه تشارلز شبكة من المنظمات المحافظة بهدف محدد هو التأثير على الانتخابات الأمريكية، خصوصاً "أميريكانز فور بروسبيرتي" التي تركز على التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية.





رافقت هذه المنظمات صعود حزب الشاي منذ 2010 ودعمت إلى حد كبير مرشحي الحزب الجمهوري، معارضة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.





كانت قوة الأخوين كوهخ كبيرة لدرجة أنه خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة تنافس المرشحون الجمهوريون على نيل تأييدهما باستثناء دونالد ترامب الذي شككا في قناعاته وتوجهاته السياسية ومدى انتمائه للمحافظين.

وسخر ترامب منهما في كثير من الأحيان.



