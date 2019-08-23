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نصب بـ 300 مليون جنيه.. القبض على رجل أعمال داخل شركته بالعجوزة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:56 م
نصب بـ 300 مليون جنيه.. القبض على رجل أعمال داخل شركته بالعجوزة
مديرية أمن الجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
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نجح رجال مباحث الجيزة في إسقاط أخطر نصاب بالمحافظة، بعد جمعه حوالي 300 مليون جنيه، من المواطنين، وتمكنت القوات من القبض عليه داخل الشركة خاصته، بمنطقة المهندسين، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات للرائد عمرو فاروق معاون مباحث قسم شرطة العجوزة، مفادها تواجد محمد.ط، 27 سنة، صاحب شركة مقاولات واستثمار عقاري، بمنطقة المهندسين، صادر ضده 60 حكم قضائي "تبديد، شيكات بدون رصيد، نصب، وغيرهم"، وجمعه حوالي 300 مليون جنيه من المواطنين، لتوظيفهم في مجال الاستثمارات العقارية، وشراء شقق سكنية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد مأمورية مكبرة برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، لضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتمكنت القوات من القبض عليه وبحوزته طبنجة و3 طلقات نارية، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بما توصلت إليه التحريات، وحيازته للسلاح الناري للدفاع عن نفسه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله باخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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