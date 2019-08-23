"البريد" تعلن عن تخفيض أسعار الفائدة على حسابات التوفير

أعلنت الهيئة القومية للبريد، عن خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير بواقع 1% اعتبارًا من اليوم الجمعة٢٣ أغسطس 2019.





وقال عصام الصغير رئيس الهيئة إن ذلك القرار يأتي بناء علي قرار البنك المركزي بتخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لتصبح الفائدة 9.25% بدلاً من 10.25%.





وأوضح الصغير، أن خفض الفائدة علي حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات بالإضافة إلي انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية التي تشهدها مصر حالياً، وذلك بشهادة العديد من المنظمات العالمية سوف يسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، مما يدفع عجله التنمية ويساعد علي تعظيم المؤشرات الاقتصادية.





وأضاف رئيس البريد أن إيداعات حسابات التوفير بلغت 220 مليار جنيه ويبلغ عدد عملاء دفتر التوفير 24 مليون عميل، مشيراً إلى أن إجمالي الإيداعات التي تم الوصول اليها تعكس ثقة المواطنين في التعامل مع الهيئة القومية للبريد وجاء ذلك نتيجة لخطة التطوير التي تم تنفيذها خلال الأربع سنوات الماضية والتي شملت تطوير نظم تقديم الخدمات، وفقا لأحدث المعايير الدولية والنموذجية وتطوير مكاتب البريد والتي يبلغ عددها 4000 مكتب بريد منتشرين علي مستوي الجمهورية وربطها من خلال شبكة ربط موحدة وتزويدها بأحدث الأجهزة والأنظمة والحلول المتطورة التي تمكنها من تقديم تلك الخدمات بكل سهولة ويسر الأمر الذي جعل البريد المصري منصة لتقديم الخدمات الحكومة للمواطنين وذراع الحكومية في تقديم الخدمات المميكنة.