العامري لـ"لفجر": ما تداولته المواقع الإلكترونية عن واقعة "فندق الكلاب بالغردقة"هي شهادة تسجيل منشأة وليس رخصة

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قال الدكتور خالد العامري النقيب العام للأطباء البيطريين؛ فيما يخص الواقعة المعرف إعلاميا افتتاح فندق "للكلاب" بمدينة الغردقة ما أعلن عنه في عدد من المواقع الإلكترونية على صور لتراخيص الفندق المسمي إعلاميًا بفندق الكلاب بالغردقة بخصوص ما نشر أن المكان مرخص في نقابة الأطباء البيطريين بالقاهرة ليس صحيح.



وأضاف "العامري" لـ"لفجر"، ما تداولتة بعض المواقع والصفحات على الفيس بوك ما هي إلا شهادة تسجيل منشأة بيطرية في النقابة العامة وليسة رخصة للمنشأة؛ مشيرًا أن النقابة ليسة جهة منح تراخيص ولكن التراخيص يتم استخراجها من الهيئة العامة للاخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.



وأشار نقيب عام الأطباء البيطريين ؛ أن استخراج تلك الرخص لها اشتراطات من ضمنها استخراج تلك الشهادة ولم يعد بها رخصة؛ ولكن هي أحد المستندات التى تطلب عند استخراج الرخصة من الجهات المختصة كما تم التوضيح سابقًا.





ومن جانبه قال الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير عام مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، سيتم تشكيل لجنة من الطب البيطري ومجلس مدينة الغردقة وشرطة المرافق والبيئة وعدد من الجهات المختلفة؛ لفحص الفندق الذي أعلن عن استضافة تجمعات الكلاب، المعروف إعلاميا بـ فندق الكلاب، وذلك طبقا لتوجيهات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر؛ بفحص هذا الفندق وتقديم تقرير كامل عن الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأضاف "سلمي"، لـ"الفجر "، لم يتقدم هذا الفندق باي أوراق الي الهيئة العامة للاخدمات البيطرية لاستخراج رخصة لهذا الفندق؛ مشيرًا إلى أن التراخيص المتعلقة بالحيوانات الأليفة تصدر من الهيئة العامة للاخدمات البيطرية بعد استيفاء الشروط اللازمة للتراخيص وهي "سند ملكية المكان؛ موافقة مجلس المدينة؛ موافقة مديرية الطب البيطري؛ رسم هندسي للمكان؛ شهادة تسجيل من النقابة العامة للأطباء البيطريين".



وسادت واقعة استضافة أحد فنادق الغردقة للكلاب وتخصيص حمامات سباحة لها، جدلا واسعا حيث طالب البعض بسرعة إغلاق الفُندق لخطره على صحة الإنسان وما يمثله من خطر على المجتمع.