بعد اكتساح إطلع برة.. أكبر 10 انتصارات في تاريخ الأهلي الإفريقي

حقق النادي الأهلي فوزًا تاريخيًا بنتيجة 9-0 على حساب نظيره إطلع برة بطل جنوب السودان في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على أرضية استاد "برج العرب" في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويعتبر فوز الأهلي علي إطلع برة بطل جنوب السودان، هو الإنتصار الأكبر للأندية المصرية في بطولات إفريقيا، كما أنه ثاني أكبر إنتصار في تاريخ دوري أبطال إفريقيا بعد فوز الدفاع الحسني الجديدي على نظيره بنفيكا بيساو الغيني بنتيجة 10-0 في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة عام 2018.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أكبر 10 إنتصارات في تاريخ الأهلي الإفريقي:-





2019: الأهلي 9 - 0 إطلع برة السوداني (إياب دور الـ64 دوري أبطال إفريقيا)

1977: الأهلي 7 - 2 المدينة الليبي (ذهاب دور الـ16 دوري أبطال إفريقيا)

1987: الأهلي 6 - 0 ليوباردز الكيني (ذهاب دور الـ16 دوري أبطال إفريقيا)

2005: الأهلي 6 - 0 فيلا الأوغندي (إياب دور الـ32 دوري أبطال إفريقيا)

1981: الأهلي 5 - 0 نايل برويريز الأوغندي (إياب دور الـ16 دوري أبطال إفريقيا)

1982: الأهلي 5 - 0 يانج أفريكانز التنزاني (ذهاب دور الـ16 دوري أبطال إفريقيا)

1983: الأهلي 5 - 0 كانون ياوندي الكاميروني (ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا)

1986: الأهلي 5 - 0 هايلاندرز السويزلاندي (ذهاب دور الـ16 كأس الكؤوس الإفريقية)

1990: الأهلي 5 - 0 الإتحاد الليبي (ذهاب دور الـ32 دوري أبطال إفريقيا)

1993: الأهلي 5 - 0 بامبا التنزاني (ذهاب دور الـ32 كأس الكؤوس الإفريقية)