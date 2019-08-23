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نيمار يعلنها ويحدد مطالبه للانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:45 م
نيمار يعلنها ويحدد مطالبه للانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد
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علاء خليف
 
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يواصل ناديي ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيين مفاوضاتهما للحصول على خدمات البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لبرنامج "الشرينجيتو" الشهير أن اللاعب البرازيلي نيمار جونيور طلب الحصول على عقد 5 سنوات بالإضافة لراتب سنوي بقيمة 35 مليون يورو صافي للموافقة على الرحيل عن النادي الباريسي هذا الصيف.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يفكر في تقديم عرض لباريس سان جيرمان مبادلة عثمان ديمبيلي، بالبرازيلي نيمار مع دفع مبلغ من المال للنادي الباريسي.

وكان نيمار انتقل لصفوف نادي باريس سان جيرمان عام 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.
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