ضبط مفتش تموين بالحامول وبحوزته 4 أطنان دقيق مدعم في كفر الشيخ

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تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومه، رئيس المباحث، تحت أشراف اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية من ضبط "محمود. م. ح"، مفتش تموين بإدارة تموين الحامول، لقيامه بالاتجار غير المشروع في الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله خارج القنوات الشرعيه لوزارة التموين مستغلا وظيفته في تجميعه من بعض أصحاب المخابز وذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



وقال أنه في إطار السياسة التي تنتهجها الدوله لإقتلاع جذور العناصر الفاسده بالأجهزة الإدارية للدولة، ومنع وكشف كافة صور جرائم الاستيلاء على المال العام والتلاعب بالسلع التموينية المدعمة وضبط مرتكبيها ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه، وبناء علي توجيهات الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، واللواء محمود حسن مدير أمن كفرالشيخ؛ وبناء على إذن النيابة العامة تم ضبط المفتش المذكور وبحوزته كميه قدرها نحو 4 أطنان تقريبا من الدقيق البلدي المدعم داخل مسكنه وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعه المحضر رقم ٤٠٨لسنة٢٠١٩ جنح أمن دولة الحامول، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



أكد محافظ كفر الشيخ، انه لا تهاون مع كل من تسول له نفسه الاستيلاء على المال العام أو التلاعب بقوت الشعب ونقف للفاسدين بالمرصاد، مقدمًا خالص الشكر والتقدير للواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، والأجهزة المعاونة، لجهودهم المبذولة في حماية المال العام وضبط الفاسدين.