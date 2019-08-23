"البحوث الإسلامية" يبدأ سلسلة ورش عمل "إبداع" بمدينة البعوث
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:31 م
محمود الجلاد
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أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن بدء إطلاق برنامج "إبداع" بمدينة البعوث الإسلامية، والذي يضم مجموعة من ورش العمل للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات لتدريبهم على فنون: الخط العربي، والرسم، والتصوير، والزخرفة، والنسخ والطباعة، والأعمال الفنية المختلفة، وذلك ضمن فعاليات الأنشطة المتنوعة التي يقدمها المجمع للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير محمد عياد، إن ورش العمل يشارك فيها متخصصون وخبراء في فنون الإبداع المختلفة من جامعة الأزهر ومن خارجها، في إطار حرص الأزهر الشريف على رعاية الطلاب الوافدين والطالبات الوافدات، والارتقاء بهم علميًا وفنيًا وثقافيًا، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار فيما بينهم.
أضاف عيّاد أن ورش العمل تمر بمراحل مختلفة بدءًا من تحديد مستوى الطالب في الفن المتقدم له، ومرورا بالتعرف على مهاراته في هذا الفن، ثم دعم مستواه وتأهيله للاحتراف من خلال تدريبات عملية بمتابعة متخصصين في هذه الفنون.
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