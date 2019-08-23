"أهلا مدارس".. ماذا يقدم المعرض للمواطنين؟

تنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية معرض "أهلا مدارس" في الأول من سبتمبر المقبل، تزامنا مع اقتراب بدء العام الدراسي 2019\2020، ويفتتح وزير التموين المعرض يوم الأحد 1 سبتمبر في تمام الساعة الخامسة مساء حيث أنشئ معرض "أهلا مدارس" منذ عدة أعوام بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر .

مدته

تفتتح الوزارة المعرض للجمهور فى اليوم التالي 2سبتمبر وحتى يوم 8 سبتمبر بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بالتعاون مع غرفة القاهرة التجارية ووزارتي التموين والتجارة الداخلية والصناعة.

يستهدف الأسر من محدودي الدخل، ومن المقرر أن يشارك فيه هذا العام 200 شركة، ولن تقل قيمة التخفيضات عن 30%، كما تقام فعالياته بـ13 محافظة لبيع مستلزمات المدارس بسعر الجملة

استقرار الأسعار

كشفت الغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار أسعار الأدوات المكتبية خلال الموسم الدراسي المقبل وعدم وجود أي تحركات، كما كشفت الشعبة عن تقديمها مقترح لوزارة التموين والتجارة الداخلية لإقامة معرض "أهلا مدارس" في بداية شهر سبتمبر.

من جانبه قال بركات صفا، عضو شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن المحال بدأت الاستعداد مبكرا لموسم المدارس خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه عقب عيد الأضحى يتم التوسع بشكل أكبر في طرح مستلزمات الدراسة بالمكتبات.

وأضاف "بركات"، أن وزارة التموين عقدت اجتماعا موسعا مع أعضاء الغرف التجارية وشعبة الأدوات المكتبية، وتم تقديم مقترح حول موعد إقامة معرض "أهلا مدارس" وهو أول عشرة أيام في شهر سبتمبر المقبل.

ولفت عضو شعبة الأدوات المكتبية إلى أن أسعار مستلزمات المدارس لن تشهد أي ارتفاعات عن الموسم الماضى.

حملات تفتيش

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها توفر المستلزمات الدراسية بالمعرض بهدف تخفيف العبء على المواطنين وتمكن الأسر المصرية من شراء المستلزمات لأبنائهم بأسعار مخفضة.

أكدت الوزارة، أن مفتشي قطاع التجارة الدخلية يقومون بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمكتبات التى تطرح مستلزمات المدارس، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى شخص يحاول التلاعب فى المنتجات أو عرض مستلزمات مجهولة المصدر.

ويشارك في المعرض ممثلي الغرف التجارية وتجار المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية للبيع بأسعار مخفضة عن الأسواق لتخفيف العبء على المواطنين بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات.

محافظات

أعلنت محافظة شمال سيناء، عن افتتاح معرض العودة للمدارس بمدينة العريش اعتبارا من ٧ سبتمبر المقبل، ولمدة شهر،وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد، تنظم المحافظة المعرض بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية أمن شمال سيناء ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين.

أكدت المحافظة علي توفير كافة احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والعام الدراسي الجديد، بأسعار تقل عن السوق الخارجي للتخفيف عن أولياء الأمور ومحاربة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، وشددت المحافظة علي مراعاة المواطنين من محدودي الدخل والأسر لتوفير احتياجاتهم من خلال المعرض وبأسعار مناسبة،

الغرف التجارية

أكد عبد العزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بشمال سيناء، أن المعرض يوفر جميع مستلزمات المدارس، ويهدف إلى التخفيف عن كاهل أولياء الأمور وأسر التلاميذ ومحاربة ارتفاع الأسعار وجشع التجار ، حيث يتم البيع بأسعار الجملة.

أضاف مطر، أنه من خلال المعرض سيتم توفير الكراريس والكشاكيل ومستلزمـات الطالب المدرسية من شنط وأقلام ومساطر وأدوات مكتبية وهندسية عــلاوة على الأحذية والزى المدرسي بأسعار تناسب جميع الأسر، مع وجود فروق في الأسعار عن السوق المحلى والأسواق الخارجية.

من جانبه، أكد محمد الملاح رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالسويس، أن الغرفة تستعد حاليا لاقامة معرض مستلزمات المدارس بغرض توفير السلع بأسعار التكلفة للمستهلك، الى جانب تحقيق أهداف التنمية لخدمة التجار عن طريق الإتصال بالوزارات المختلفة وذلك لمناقشـة المقترحات التى من شـأنها تيسـير عمل التاجر.

وقال خالد محمد عبد الجليل رئيس غرفة البحر الأحمر التجارية، أن محافظ البحر الأحمر وافق على إقامة المعرض السنوى "اهلا بالمدارس"، مشيرا إلى أن الاجتماع من المقرر ان يناقش مساهمة "الغرفة" في إقامة المعرض لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، إضافة إلى سبل تطوير أداء الشعب النوعية واختيار اللجان الفرعية بين أعضاء المجلس من المعارض الخارجية، والداخلية، والعلاقات العامة ،والشعب النوعية، والأسواق.