"غابات الأمازون"..ماذا بحث المصريون على جوجل؟

شهدت الساحة المحلية والعالمية عدد من الأحداث الهامة منها حرائق غابات الأمازون في أمريكا الجنوبية، وانتقاد الإعلامية ريهام سعيد للسمنة وزيادة الوزن وتستعرض "الفجر" ما بحث عنه المصريون عبر جوجل

غابات الأمازون

تتواصل الضغوط الدولية على الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو للتحرك من أجل حماية غابات الأمازون واحتواء الحرائق الهائلة التي تشهدها منذ أكثر من 3 أسابيع. وأكد الرئيس الفرنسي الخميس أنه سيبحث مع قادة مجموعة السبع في قمتهم في بياريتس قضية حرائق الغابات في الأمازون التي تعتبر "رئة الأرض".

تتوالى الدعوات الدولية من جميع الأوساط السياسية، الرياضية والفنية... على الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو من أجل احتواء الحرائق الهائلة التي تشهدها غابات الأمازون منذ أكثر من 3 أسابيع وأتت على جزء كبير على التي يطلق عليها "رئة الأرض".

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عبر موقع تويتر، حملة النداءات لإنقاذ الأمازون، معبرا عن "القلق العميق" من الحرائق في أكبر غابة استوائية في العالم يقع ستون بالمئة منها في البرازيل، وقال "في خضم أزمة مناخية عالمية، لا يمكننا تحمّل أن تلحق أضرار بمصدر رئيسي للأكسجين والتنوع البيئي"، وطالب "بحماية" غابات الأمازون.

ريهام سعيد

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا طارئًا، غدًا السبت، برئاسة جمال شوقى، عضو المجلس، للتحقيق فى الشكوى التى تقدم بها المجلس القومى للمرأة ضد برنامج "صبايا"، الذى تقدمه الإعلامية، ريهام سعيد، على قناة "الحياة".

وقالت الشكوى، إن إحدى حلقات البرنامج تناولت قضية "السمنة"، ووجهت فيها إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات، واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق أدت إلى حالة استياء بالغة بين سيدات مصر.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة فى اجتماعها غدًا الشكاوى الواردة لها فى هذا الموضوع كما تناقش استدعاء المذيعة ريهام سعيد، فى تمام الثانية ظهر الأحد للتحقيق معها بشأن الشكوى.

ريال ضد بلد الوليد

تترقب جماهير ريال مدريد، مباراة الريال ضد بلد الوليد فى السابعة مساء غد السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وتغلب ريال مدريد على سيلتا فيجو بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما بملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الاولى من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا"، فيما تغلب بلد الوليد خارج ملعبه على ريال بيتيس بنتيجة 2 – 1.

من المتوقع أن يبدأ زيدان بطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيدفع بفاران وراموس في قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، كاسيميرو،إيسكو، لتعويض غياب الدولي الكرواتي لوكا مودريتش وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيمه بجانب فينيسيوس جونيور وجاريث بيل.

وسيدفع المدرب الأسباني بفيرنادو وكيكو في مركز قلب الدفاع، وسيعتمد على الثنائي ساندرو راميريز وسيرجي جوارديولا في الخط الأمامي .

تنسيق المرحلة الثالثة

بدأ موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة من تنسيق للجامعات 2019-2020، لـ84872 طالبا وطالبة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن بدء تنسيق باقي الطلاب الناجحين في الدورالأول للثانوية العامة 2019 ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتي التنسيق الأولى والثانية.

مباراة الأهلي

يلتقي فى تمام السابعة من مساء اليوم، فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيرة اطلع برة بطل جنوب السودان، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب قد شهدت فوز الفريق الأحمر بنتيجة أربعة أهداف دون رد، تُذاع المباراة عبر قناة on sport، وضمت قائمة الأهلي للمباراة كلاً من :-حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي.

خط الدفاع: محمود وحيد، ومحمود متولي، وأحمد فتحي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وخط الوسط: حمدي فتحي، وحسام عاشور، وأليو ديانج، وحسين الشحات، وعمرو السولية، ومحمد مجدي "أفشة"، وأحمد الشيخ، وجيرالدو، والهجوم: صلاح محسن، وجونيور أجايى.

قانون المعاشات

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون المعاشات الجديد أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك بعدما وافق عليه مجلس النواب، ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.

ونشرت الجريدة الرسمية قانون المعاشات الجديد على أن يتم العمل به بداية من أول يناير 2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مزايا قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات: المساعدة في توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف

تتضمن المزايا أيضا :تخفيض نسبة في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف، وتخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة

تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها، والأولوية في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها، والأولوية فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.

ويتم تمويل الصندوق الخاص بالمزايا الاجتماعية، من خلال ما يخصص الصندوق، والخزانة العامة، أو عائد الاستثمارات ونسبة 30% مما يقضى به من غرامات كعقوبات مقررة بهذا التشريع، والتبرعات والهبات ومنح.