ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رشوان توفيق: "عادل إمام لم يأتي قبله ولا بعده في عالم التمثيل"

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:38 م
رشوان توفيق: عادل إمام لم يأتي قبله ولا بعده في عالم التمثيل
رشوان توفيق
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements
أكد الفنان رشوان توفيق، أن الفنان عادل إمام، ممثل لم يأتي قبله ولا بعده سواء علي مستوى الكوميديا أو الدراما، لافتًا إلى أنه شاركه في مسلسل "استاذ ورئيس قسم".

وأضاف توفيق، خلال لقائه في برنامج "الجمعه في مصر"، علي قناة "mbc مصر"، أنه شارك الزعيم عادل إمام في أول مسرحية له زمان مع الفنان صلاح قابيل، ووداد حمدي، لافتًا إلى أن الزعيم كان يمثل منذ كان في الجامعة وأول دور له كان في المولد بيقول "يا حلاوة سمسميه"، وتسبب في ضحك الجمهور بشكل هستيري.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مصر مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
4
x
18:00
2
أبها
التعاون
1
x
18:10
1
الحزم
الاتحاد
0
x
19:50
0
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
0
x
21:00
0
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
-
x
20:00
-
إشبيلية
ليفانتي
-
x
22:00
-
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
9
x
19:00
0
اطلع بره