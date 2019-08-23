رشوان توفيق: "عادل إمام لم يأتي قبله ولا بعده في عالم التمثيل"
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:38 م
مريم الشريف
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أكد الفنان رشوان توفيق، أن الفنان عادل إمام، ممثل لم يأتي قبله ولا بعده سواء علي مستوى الكوميديا أو الدراما، لافتًا إلى أنه شاركه في مسلسل "استاذ ورئيس قسم".
وأضاف توفيق، خلال لقائه في برنامج "الجمعه في مصر"، علي قناة "mbc مصر"، أنه شارك الزعيم عادل إمام في أول مسرحية له زمان مع الفنان صلاح قابيل، ووداد حمدي، لافتًا إلى أن الزعيم كان يمثل منذ كان في الجامعة وأول دور له كان في المولد بيقول "يا حلاوة سمسميه"، وتسبب في ضحك الجمهور بشكل هستيري.
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