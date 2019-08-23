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مشـاهدة مـبارة أسـتون فـيلا وإيفرتـون بث مبـاشر EVERTON VS Aston Villa الدوري الإنجليزي Premier League

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:38 م
مشـاهدة مـبارة أسـتون فـيلا وإيفرتـون بث مبـاشر EVERTON VS Aston Villa الدوري الإنجليزي Premier League
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يستقبل فريق أستون فيلا الإنجليزي نظيره إيفرتون في مباراة هامة ومرتقبة لكلا الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وسيقدم موقعنا الفجر الرياضي خدمة مميزة لجماهيره مشاهدة مباراة أستون فيلا وإيفرتون بث مباشر في البريمير يج اليوم الجمعة.

يلا شوت مشاهدة مباراة أستون فيلا وإيفرتون yalla shoot:
يضم أستون فيلا بين صفوفه ثنائى المنتخب الوطنى محمود تريزيجيه وأحمد المحمدى كما يمتلك حصة كبيرة من أسهم النادى رجل الأعمال المصرى ناصف ساويرس، وخسر أستون فيلا أول مواجهتين أمام توتنهام وبورنموث قبل مواجهة إيفرتون الجمعة على ملعب فيلا بارك بافتتاح مباريات الجولة الثالثة للبريميرليج.

موعد مباراة أستون فيلا وإيفرتون اليوم الجمعة والقنوات الناقلة:
ومن المنتظر أن تذاع المباراة حصريًا عبر قنوات beIN SPORTS HD 2، وSport TV 2 البرتغالية، وCanal + Sport 2 Polska البولندية، وCanal + Sport France HD الفرنسية، وZiggo Sport Select HD الهولندية، وRMC Sport 1 الفرنسية.

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