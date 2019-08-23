الذهب يواصل الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الجمعة

واصلت أسعار الذهب الارتفاع القوي بنهاية التعاملات اليوم الجمعة ليسجل مكاسبة أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، ويصعد بنحو 30 دولار.





وطالب دونالد ترامب في سلسلة تغريدات اليوم الشركات الأمريكية بإيجاد بدائل عن الصين، بعد ساعات من تعهد بكين بفرض تعريفات جمركية ضد سلع أمريكية.





وأعلنت الصين اليوم نيتها فرض تعريفات جمركية ضد سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، رداً على قرار مماثل للولايات المتحدة.





وتعهد رئيس الفيدرالي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن البنك المركزي يراقب التطورات التجارية وأثرها على التوقعات الاقتصادية.





وكان الذهب قد شهد هبوطاً في وقت سابق من تعاملات اليوم بعد تصريحات لمسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأمس تحبذ عدم معدل خفض الفائدة مجدداً.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، شهدت مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة هبوطاً حاداً خلال الشهر الماضي.





وعند تسوية تعاملات اليوم، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.9 بالمائة أو ما يعادل 29.10 دولار إلى 1537.60 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أبريل 2013.





وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، حقق المعدن الأصفر مكاسب بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 14 دولاراً.





وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2.04 بالمائة ما يعادل 30.20 دولار ليسجل مستوى 1528.26 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5 بالمائة عند 97.714 نقطة.