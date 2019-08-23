كورة جول - YOUTUBE بث مباشر مباراة استون فيلا وايفرتون Premier League| مشاهدة مباراة استون فيلا KORALIVE| رابط PLUS

مشاهدة مباراة أستون فيلا وإيفرتون الجمعة 23-8-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف kora live ، حيث يستعد فريق أستون فيلا العائد هذا الموسم للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، والذي يلعب بصفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، لخوض مباراته فى الجولة الثالثة بالمسابقة، أمام الفريق المميز إيفرتون، مساء اليوم الجمعة.





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من المقرر ان تنطلق أحداث مباراة أستون فيلا ونظيره إيفرتون، اليوم الجمعة، على ملعب فيلا بارك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة 9:00 ، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية، وفي الساعة الحادية عشر 11:00 مساءًا بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية.





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من المتوقع أن يكون تشكيل أستون فيلا لهذه المباراة، على النحو التالي: حراسة المرمى: توم هيتون، خط الدفاع: أحمد المحمدي – إنجيليس – مينجز – نيل تايلور، خط الوسط: دوجلاس لويز – جون ماجكين – جاك جيراليش، خط الهجوم: تريزيجيه – أنور الغازي – ويسلي.





بينما سيكون تشكيل إيفرتون أمام أستون فيلا، على النحو التالي: حراسة المرمى : بيكفورد، خط الدفاع : كولمان، كين، مينا، دينى، خط الوسط : جامين، جوميز، سيجردسون، ريتشارليسون، بيرنارد، خط الهجوم : لورين.



