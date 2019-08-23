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أونلاين PLUS: مشاهدة مباراة استون فيلا وايفرتون بث مباشر YALLA SHOOT بلس رابط مباراة استون فيلا بدون تقطيع رابط مباشر

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:18 م
أونلاين PLUS: مشاهدة مباراة استون فيلا وايفرتون بث مباشر YALLA SHOOT بلس رابط مباراة استون فيلا بدون تقطيع رابط مباشر
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بث مباشر مباراة أستون فيلا وإيفرتون مواجهة خارج التوقعات لنجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه الذي يبحث عن بصمته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، yalla shoot 7sry مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي مشاهدة مباراة اليوم بدون تقطيع.

التشكيل الرسمي لفريق أستون فيلا اليوم بث مباشر بدون تقطيع الأسطورة جودة عالية:

حراسة المرمى : هيتون.

خط الدفاع : جلبيرت - انجليس - تايلور - مينجز.

خط الوسط : ماكجين - غريليتش - دوجلاس لويز - جوتا - تريزيجيه.

خط الهجوم : ويسلي.

ويرغب أستون فيلا في الخروج من سلسلة النتائج السلبية حيث تعرض للهزيمة أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة على ملعبه ووسط جماهيره أمام بورنموث بنتيجة هدف مقابل هدفين، رابط مباشر مباراة استون فيلا وايفرتون بدون تقطيع الأسطورة لحظة بلحظة.
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