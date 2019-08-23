أونلاين PLUS: مشاهدة مباراة استون فيلا وايفرتون بث مباشر YALLA SHOOT بلس رابط مباراة استون فيلا بدون تقطيع رابط مباشر

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التشكيل الرسمي لفريق أستون فيلا اليوم بث مباشر بدون تقطيع الأسطورة جودة عالية:





حراسة المرمى : هيتون.





خط الدفاع : جلبيرت - انجليس - تايلور - مينجز.





خط الوسط : ماكجين - غريليتش - دوجلاس لويز - جوتا - تريزيجيه.





خط الهجوم : ويسلي.





ويرغب أستون فيلا في الخروج من سلسلة النتائج السلبية حيث تعرض للهزيمة أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة على ملعبه ووسط جماهيره أمام بورنموث بنتيجة هدف مقابل هدفين، رابط مباشر مباراة استون فيلا وايفرتون بدون تقطيع الأسطورة لحظة بلحظة.