یلا شوت الجديد| مشاھدة مباراة الأھلي واطلع برة بث مباشر الیوم الجمعة كورة اونلاين مباراة الأھلي واطلع برة جودات متعددة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة جديدة بدوري أبطال إفريقيا، عندما يستضيف إطلع بره بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي. الأهلي تحت قيادة فنية جديدة يتولاها محمد يوسف بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفا للمقال الأورجوياني مارتن لاسارتي، الراحل على خلفية هزيمته أمام بيراميدز في كأس مصر.





وتنطلق المباراة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب برج العرب الأهلي وإطلع بره عبر قنوات bein Sports و On Sports.





ومن المقرر أن يبدأ يوسف بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمود وحيد.

خط الوسط حسام عاشور ومحمد مجدي أفشة، وعمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات وصلاح محسن ومروان محسن.





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الأهلي كان قد حقق الفوز برباعية نظيفة بمباراة الذهاب التي أقيمت الإسبوع الماضي على ملعب برج العرب.