ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

توفيق عكاشة يقترح إحالة تجار المخدرات إلى نيابة أمن الدولة العليا

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:16 م
توفيق عكاشة يقترح إحالة تجار المخدرات إلى نيابة أمن الدولة العليا
أرشيفية
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
وجه الإعلامي توفيق عكاشة، التحية لرجال الشرطة لدورهم في المجتمع، مشيرًا إلى أن رجل الشرطة يعمل على تنفيذ القانون، ومنع الجريمة، ومواجهة الإرهاب.

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، "رجل الشرطة في مصر لا ينام"، مضيفًا أن قطاع الأمن العام تمكن من ضبط مصنع ينتج مخدر يطلق عليه "آيس"، وهو مخدر تأثيره خطير على الشباب.

واقترح أن تحال كل قضايا المخدرات خلال الخمس سنوات القادمة إلى نيابة أمن الدولة العليا، وليس النيابة العامة، معقبا: "الناس اللي شغالة في المخدرات وراهم مافيا كبرى داخلية وخارجية، وبيدمروا الشباب".
Advertisements
المزيد عن: نيابة أمن الدولة العليا مصر توفيق عكاشة تجار المخدرات
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
4
x
18:00
2
أبها
التعاون
1
x
18:10
1
الحزم
الاتحاد
0
x
19:50
0
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
0
x
21:00
0
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
-
x
20:00
-
إشبيلية
ليفانتي
-
x
22:00
-
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
9
x
19:00
0
اطلع بره