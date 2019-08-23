توفيق عكاشة يقترح إحالة تجار المخدرات إلى نيابة أمن الدولة العليا
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:16 م
هدى عبدالرازق
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وجه الإعلامي توفيق عكاشة، التحية لرجال الشرطة لدورهم في المجتمع، مشيرًا إلى أن رجل الشرطة يعمل على تنفيذ القانون، ومنع الجريمة، ومواجهة الإرهاب.
وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، "رجل الشرطة في مصر لا ينام"، مضيفًا أن قطاع الأمن العام تمكن من ضبط مصنع ينتج مخدر يطلق عليه "آيس"، وهو مخدر تأثيره خطير على الشباب.
واقترح أن تحال كل قضايا المخدرات خلال الخمس سنوات القادمة إلى نيابة أمن الدولة العليا، وليس النيابة العامة، معقبا: "الناس اللي شغالة في المخدرات وراهم مافيا كبرى داخلية وخارجية، وبيدمروا الشباب".
وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، "رجل الشرطة في مصر لا ينام"، مضيفًا أن قطاع الأمن العام تمكن من ضبط مصنع ينتج مخدر يطلق عليه "آيس"، وهو مخدر تأثيره خطير على الشباب.
واقترح أن تحال كل قضايا المخدرات خلال الخمس سنوات القادمة إلى نيابة أمن الدولة العليا، وليس النيابة العامة، معقبا: "الناس اللي شغالة في المخدرات وراهم مافيا كبرى داخلية وخارجية، وبيدمروا الشباب".
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