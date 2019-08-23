موعد جلسة تحقيق "الأعلى للإعلام" مع ريهام سعيد

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا طارئا لها غدا السبت برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، للتحقيق في الشكوى التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة ضد برنامج صبايا، والذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة، وتقرير لجنة الرصد المرفوع للجنة حول نفس الموضوع.





وقالت الشكوى وتقرير لجنة الرصد إن الحلقة تناولت قضية السمنة ووجهت إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات، واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق أدت إلى وقوع حالة استياء بالغة بين سيدات مصر.





ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها غدا الشكاوى الواردة لها في هذا الموضوع، كما تخصص جلسة تحقيق مع المذيعة ريهام سعيد في تمام الثانية ظهر الأحد بشأن الشكوى



