"الأتربي": تخفيض سعر الفائدة دليل على نجاح سياسة البنك المركزي
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:08 م
أمنية فوزي
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قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن خفض سعر الفائدة 1.5%، قرار إيجابي للجميع؛ إيجابي للدولة لأن خدمة الدين تمثل عبء على الموازنة، وقرار إيجابي للمستثمر، ولتنشيط الاستثمار.
وأكد "الأتربي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، أنه قرار سليم 100% من كل الاتجاهات، ودليل على نجاح سياسة البنك المركزي.
وأشار إلى أن انخفاض التضخم يجعل هناك فرصة لخفض سعر الفائدة.
وأكد "الأتربي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، أنه قرار سليم 100% من كل الاتجاهات، ودليل على نجاح سياسة البنك المركزي.
وأشار إلى أن انخفاض التضخم يجعل هناك فرصة لخفض سعر الفائدة.
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