العالم X أسبوع.. الصين تدين دعم أمريكا لاحتجاجات هونج كونج.. واستقالة رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي"

شهد الأسبوع المنصرم عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول، من بينها اليابان تحتج على رفض كوريا الجنوبية مواصلة تبادل المعلومات الاستخباراتية، والأمم المتحدة تحيى ذكرى مقتل 22 من موظيفها فى العراق.

اليابان تحتج على رفض كوريا الجنوبية مواصلة تبادل المعلومات الاستخباراتية

أفاد مصدر رفيع في الخارجية اليابانية، اليوم الخميس، أن اليابان عبرت عن احتجاجها لكوريا الجنوبية فيما يتعلق بقرار سيئول التخلي عن التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية.

حمدوك يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية

أدى عبد الله حمدوك، الأربعاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليمين الدستورية، بعد تنصيبه رئيسا للحكومة الانتقالية.

وأدى حمدوك القسم في القصر الجمهوري أمام رئيس المجلس السيادي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء.

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يعلن استقالته

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، استقالته من منصبه، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي على خليفة جلسة للتصويت على سحب الثقة من الحكومة.

سقوط جرحى بإطلاق نار في ألمانيا

أصيبت مدينة ماغديبورج شرقي ألمانيا، مساء أمس الاثنين، بحالة من الذعر، بعد وقوع حادث إطلاق نار، تسبب في رفع الشرطة درجة الاستعداد إلى القصوى.

وأصيب شخصان على الأقل في واقعة إطلاق النار، أمام مقهى للشيشة في وسط المدينة، وفقا لما نشرته صحيفة "سودتشي زايتونج".

الأمم المتحدة تحيى ذكرى مقتل 22 من موظيفها فى العراق

قادت نائبة الأمين العام، أمينة محمد، اليوم، الموظفين الأمميين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، في الوقوف دقيقة صمت على أرواح الكثيرين من زملائهم الذين سقطوا على مرّ السنين أثناء تأدية الواجب وفي الخطوط الأمامية للأزمات وفي بؤر الحاجة الماسة.

الصين تدين دعم أمريكا لاحتجاجات هونج كونج

أدان متحدث بإسم الهيئة التشريعية الصينية التصريحات الصادرة عن المشرعين الأمريكيين الداعمة للحركة المؤيدة للديمقراطية فى هونج كونج، حيث تم التخطيط لمزيد من الاحتجاجات اليوم الأحد بعد يوم من المظاهرات المبارزة التى سلطت الضوء على الانقسام السياسى فى الأراضى الصينية.

ووصفت "يو وينزي" تعليقات المشرعين بأنها "انتهاك صارخ لروح سيادة القانون، ومعيار مزدوج صارخ وتدخل صارخ في الشؤون الداخلية للصين".

بريطانيا تبحث الاستفادة من انخفاض تكاليف الدين الحكومي

قال ساجد جاويد وزير المالية البريطاني، إنه يدرس أفضل السبل للاستفادة من تكاليف اقتراض قياسية منخفضة عندما يشرع في وضع أول ميزانية تحت قيادته في وقت لاحق هذا العام.