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رسالة نارية من متعب لإدارة الأهلي بشأن حسام عاشور

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:08 م
رسالة نارية من متعب لإدارة الأهلي بشأن حسام عاشور
متعب
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محمد الصو
 
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وجه عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق رسالة لمجلس إدارة القلعة الحمراء على الهواء مباشرة بشأن حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

 

وقال متعب أثناء تحليله لمباراة الأهلي واطلع برة على شاشة قناة أون سبورت إنه من الصعب إيجاد لاعب بانتماء وتفاني حسام عاشور، لافتًا أنه سننتظر سنوات طويلة حتى يتم تصعيد أو التعاقد مع لاعب مثله.

 

وأضاف: "أريد أن أوجه رسالة لمجلس إدارة النادي الأهلي، إذا تم التعاقد مع أي مدرب وطلب رحيل حسام عاشور، أطلب منكم عدم رحيله وبقائه والمحافظة عليه لأهميته".

 

ويواجه النادي الأهلي نظيره اطلع برة الجنوب سوداني في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال إفريقيا والذي يقام مساء يوم الجمعة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

 

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