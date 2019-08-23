هل يؤثر الراتب التقاعدي والضمان الاجتماعي على حساب المواطن؟ .. البرنامج يرد!

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رد برنامج حساب المواطن السعودي ،على استفسار بشأن تأثير الحصول على راتب تقاعدي ومبلغ الضمان الاجتماعي على دعم حساب المواطن والقبول في البرنامج.





وقال حساب المواطن إنه لا بد من الإفصاح عن الراتب التقاعدي، واختيار نوع الدخل "راتب تقاعدي"، ومصدر الدخل يتم اختياره حسب المصدر، وسيتم احتسابه من ضمن الدخل، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لا يتم الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي ولا احتسابه من ضمن الدخل.





يُذكر أن برنامج حساب المواطن أودع قبل أيام 2.6 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الـ21 لشهر أغسطس من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 14.5 مليون ريال.





وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية أكثر من 50 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ21 دفعة أكثر من 370 مليون ريال.





من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الجديدة، والتي سيتم إيداعها في الشهر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).



