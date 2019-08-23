جهاز 6 أكتوبر: بدأنا فى قبول طلبات التصالح انتظارا لصدور اللائحة التنفيذية للقانون
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:03 م
داليا الحسين
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قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 صدرت اللائحة التنفيذية الخاصة به، مشيرا إلى أن الجهاز بدأ في قبول طلبات التصالح.
وأضاف، "الشربيني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفي بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن القانون نص علي تشكيل لجان فنية لرصد تلك المخالفات؛ والتي تشكل من استشاري من نقابة المهندسين فضلا عن وجود مهندسين نقابين داخل اللجنة.
وأضاف أن هناك بعض المخالفات المتواجدة في منطقة "غرب سوميد" والتي تنص اللائحة الخاصة بها على وجود طابقين من بدروم وأرضي وطابق علوي ولكن البعض لجأ لاستغلال غرف السطح وتكون منها دور كامل علي مساحة المبنى فضلا عن شروع البعض في بناء الدور الرابع"، مردفا" تلك الغرف يجب ألا تتخطي الـ 25% من كامل المسطح الخاص بتلك القطعة، مشيرا إلي أنهم توجهوا للتعامل مع تلك المخالفات".
وأضاف، "الشربيني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفي بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن القانون نص علي تشكيل لجان فنية لرصد تلك المخالفات؛ والتي تشكل من استشاري من نقابة المهندسين فضلا عن وجود مهندسين نقابين داخل اللجنة.
وأضاف أن هناك بعض المخالفات المتواجدة في منطقة "غرب سوميد" والتي تنص اللائحة الخاصة بها على وجود طابقين من بدروم وأرضي وطابق علوي ولكن البعض لجأ لاستغلال غرف السطح وتكون منها دور كامل علي مساحة المبنى فضلا عن شروع البعض في بناء الدور الرابع"، مردفا" تلك الغرف يجب ألا تتخطي الـ 25% من كامل المسطح الخاص بتلك القطعة، مشيرا إلي أنهم توجهوا للتعامل مع تلك المخالفات".
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