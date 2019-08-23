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البشائر تأتي.. برشلونة يقترب من إغلاق صفقة نيمار

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:59 م
البشائر تأتي.. برشلونة يقترب من إغلاق صفقة نيمار
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علاء خليف
 
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أصبح نادي برشلونة الاسباني قريبًا من الحصول على خدمات البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت إذاعة " RAC 1" أن نادي باريس سان جيرمان مستعد للموافقة علي بيع نيمار إلى برشلونة بنظام الإعارة لكن مع خيار وضع بند الشراء الإلزامي خلال صيف 2020.

يبدو أن باريس سان جيرمان أصبح مقتنع بالموافقة على خيار الإعارة مع برشلونة بعدما رفض النادي العرض الأول والثاني من النادي الكتالوني في الفترة الماضية.

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