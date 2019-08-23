البورصات الأوربية تحافظ على المكاسب الأسبوعية بالرغم من تراجعها اليوم الجمعة

حافظة البورصات الأوربية الأوربية على مكاسبها الأسبوعية بالرغم من تراجعها بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، بقيادة قطاع السيارات الذى هبط بنحو 2 %.





وأعلنت الصين خططها لفرض تعريفات انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار من بينها السيارات والنفط الخام وفول الصويا، في الوقت الذي طالب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات بالبحث عن بديل لها غير بكين.





وفي سياق آخر، تعهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بفعل ما يلزم من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي الأمريكي.





وفيما يتعلق بالأزمة السياسية في إيطاليا، صرح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بأن العديد من الأطراف أشارت إلى أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى حل للأزمة الحكومية الحالية، وأنها ستقدم تقاريرها في مطلع الأسبوع المقبل.





ومن المقرر أن تبدأ القمة السنوية لدول مجموعة السبع غداً السبت في فرنسا، وسط توقعات أن تنتهي بدون إصدار بيان مشترك للمرة الأولى في تاريخها.





وعند ختام التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.8 % إلى 371.3 نقطة، لكنه يسجل مكاسب أسبوعية بلغت 0.5 %.





كما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.5 % عند 7094 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 0.3 %.





كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.1 % عند 5326.8 نقطة، لكنه يحقق ارتفاعاً بنحو 0.5 % خلال الأسبوع الجاري.





كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.1 % مُسجلاً 11611.5 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.4 %.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.4 % إلى 1.1130 دولار.