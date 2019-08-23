نيمار يتسبب في رحيل جوهرة ريال مدريد
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:53 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرازيلي رودريجو جوس يمكن أن يتبع كوبو ويغادر ريال مدريد على سبيل الإعارة، وقد يغادر رودريجو الفريق في حالة انضمام نيمار دا سيلفا لريال مدريد.
وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه قد يتبع رودريجو خطوات كوبو الياباني ويغادر الفريق إذا توصل النادي إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن توقيع نيمار، اللاعب ليس في خطط زيدان لهذا الموسم على الرغم من أنه شارك في مباريات الفريق قبل بداية الموسم في الولايات المتحدة.
الجدير بذالكر انه حالياً رودريجو يواصل عملية الشفاء من الإصابة وليس من المتوقع أن يشارك في مباراة الكاستيا يوم الأحد.
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