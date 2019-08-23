خبير اقتصادي يوجه نصائح للمواطنين بمناسبة موسم دخول المدارس
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:00 م
أمنية فوزي
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قال إيهاب سمرة، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض معدل التضخم ومعدل البطالة كان شيئًا هامًا لخفض سعر الفائدة، موضحًا أن تخفيض سعر الفائدة له انعكاس هام على المستثمر الصناعي والزراعي والمقاولات.
وأضاف "سمرة"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المستثمر أصبح لديه مصدر كسب جيد جدًا بسبب تنامي قوة العملة المصرية وخفض سعر الفائدة.
ونصح المواطنين بعدم شراء كميات كبيرة من الأشياء خاصة مع دخول موسم المدارس، معلقًا: "اشتروا قلمين بس بلاش دستة أقلام"، متابعًا: "نحن أمامنا فرصة للتوسع في الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات الجادة، مؤكدًا أن تخفيض سعر الفائدة سيخفف الأعباء".
وأشار إلى أن قيمة الجنيه المصري تتزايد خاصة بعد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، متوقعًا ارتفاع أسعار الذهب خلال العام المقبل، مؤكدًا أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا.
وأضاف "سمرة"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المستثمر أصبح لديه مصدر كسب جيد جدًا بسبب تنامي قوة العملة المصرية وخفض سعر الفائدة.
ونصح المواطنين بعدم شراء كميات كبيرة من الأشياء خاصة مع دخول موسم المدارس، معلقًا: "اشتروا قلمين بس بلاش دستة أقلام"، متابعًا: "نحن أمامنا فرصة للتوسع في الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات الجادة، مؤكدًا أن تخفيض سعر الفائدة سيخفف الأعباء".
وأشار إلى أن قيمة الجنيه المصري تتزايد خاصة بعد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، متوقعًا ارتفاع أسعار الذهب خلال العام المقبل، مؤكدًا أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا.
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