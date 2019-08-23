جمهور الأهلي ينفجر في وجه اللاعبين ببرج العرب: " إفريقيا أو الرحيل"

وجهت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في ستاد برج العرب بالإسكندرية رسالة إلى اللاعبين قبل انطلاق مباراتهم أمام إطلع بره في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وهتفت الجماهير للاعبين قائلة :"جمهور الأهلي كبير .. إفريقيا أو الرحيل، إفريقيا بقى يا عم خلي عندك دم".

كما قالت :"إفريقيا عايزة رجولة هانموت على البطولة".