جمهور الأهلي ينفجر في وجه اللاعبين ببرج العرب: " إفريقيا أو الرحيل"
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:59 م
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
وجهت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في ستاد برج العرب بالإسكندرية رسالة إلى اللاعبين قبل انطلاق مباراتهم أمام إطلع بره في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وهتفت الجماهير للاعبين قائلة :"جمهور الأهلي كبير
.. إفريقيا أو الرحيل، إفريقيا بقى يا عم خلي عندك دم".
كما قالت :"إفريقيا عايزة رجولة هانموت على البطولة".
Advertisements
المزيد عن: رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة إياب