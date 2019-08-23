خليفة يطرح أغنيته الجديدة "عمري اللي فات" عبرأنغامي
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:58 م
نور طلعت
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طرح المطرب الشاب خليفة، أغنية جديدة تحمل عنوان "عمري اللي فات"، وذلك عبر تطبيق "انغامي" و"ديزر" و"سبوتيفاي"، ومن المفترض أن يتم طرحها عبر"يوتيوب" خلال اليومين القادمين.
أغنية "عمري اللي فات" ضمن أغاني ألبومه الجديد"أتحداك" وهي من كلمات إبراهيم شتا، ألحان أحمد يوسف، توزيع مونتي.
جدير بالذكر أن ألبوم خليفة، يضم ١٥ أغنية، و الألبوم من إنتاج شركة "KH production حيث يشهد عدة مفاجآت، أبرزها تصويره لكل أغاني الألبوم كفيديو كليب، ومحتوي الألبوم من حيث شكل اللحن والكلمات بالإضافة إلي تعاونه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم الفنان رامي جمال، والشاعر محمد عاطف، وأحمد المالكي، وإبراهيم شتا، ومحمد رمضان، ومونتي.
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