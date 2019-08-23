ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خليفة يطرح أغنيته الجديدة "عمري اللي فات" عبرأنغامي

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:58 م
خليفة يطرح أغنيته الجديدة عمري اللي فات عبرأنغامي
خليفة
Advertisements
طباعة
نور طلعت
 
Advertisements
طرح المطرب الشاب خليفة، أغنية جديدة تحمل عنوان "عمري اللي فات"، وذلك عبر تطبيق "انغامي" و"ديزر" و"سبوتيفاي"، ومن المفترض أن يتم طرحها عبر"يوتيوب" خلال اليومين القادمين.

أغنية "عمري اللي فات" ضمن أغاني ألبومه الجديد"أتحداك" وهي من كلمات إبراهيم شتا، ألحان أحمد يوسف، توزيع مونتي.

جدير بالذكر أن ألبوم خليفة، يضم ١٥ أغنية، و الألبوم من إنتاج شركة "KH production حيث يشهد عدة مفاجآت، أبرزها تصويره لكل أغاني الألبوم كفيديو كليب، ومحتوي الألبوم من حيث شكل اللحن والكلمات بالإضافة إلي تعاونه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم الفنان رامي جمال، والشاعر محمد عاطف، وأحمد المالكي، وإبراهيم شتا، ومحمد رمضان، ومونتي.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
1
x
18:00
1
أبها
التعاون
0
x
18:10
0
الحزم
الاتحاد
-
x
19:50
-
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
-
x
20:00
-
إشبيلية
ليفانتي
-
x
22:00
-
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
1
x
19:00
0
اطلع بره