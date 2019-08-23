أونلاين KOORALIVE مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بث مباشر مباشر اليوم بدون تقطيع في دوري ابطال افريقيا ON SPORTS مباشر حصري

مشاهدة مباراة الأهلي وإطلع برا اليوم الجمعة 23-8-2019 بث مباشر عبر رابط كورة ستار kora star ، حيث يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، نظيره فريق أطلع بره، بطل جنوب السودان، في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-20، والتي ستقام مساء اليوم الجمعة.





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سوف تنطلق أحداث لقاء الأهلي واطلع برا، بدوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة أبو ظبي.





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ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي وإطلع برا من خلال البث الفضائي لقناة أون سبورت on sport ، فيما تنقل قناة تايم سبورتس time sport هذه المباراة على البث الأرضي، ويمكنكم مشاهدة المباراة بواسطة روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الفجر الرياضي.





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ومن الجدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، سجلها كلا من وليد أزارو (هدفين) وعلي معلول وأحمد الشيخ.



