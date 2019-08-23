صالح الصالحى: الدولة المصرية تدعم المؤسسات الصحفية القومية
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:57 م
داليا الحسين
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قال صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى للإعلام إن العاملين في المؤسسات القومية يعانون معاناة شديدة، متابعًا: " ندعم المؤسسات الصحفية القومية ولكن هناك سوء إدارة".
وأضاف "الصالحي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، مساء الجمعة أن يجب محاسبة القيادات السابقة للمؤسسات الصحفية بسبب سوء الإدارة ولكن لم يحدث ذلك.
وأشار عضو المجلس الأعلى للإعلام إن إلى أن هناك مخالفات في المؤسسات القومية، موضحًا: "دار الهلال تشهد صرف حوافز ومكافئات دون أسباب واضحة".
وأضاف "الصالحي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، مساء الجمعة أن يجب محاسبة القيادات السابقة للمؤسسات الصحفية بسبب سوء الإدارة ولكن لم يحدث ذلك.
وأشار عضو المجلس الأعلى للإعلام إن إلى أن هناك مخالفات في المؤسسات القومية، موضحًا: "دار الهلال تشهد صرف حوافز ومكافئات دون أسباب واضحة".
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