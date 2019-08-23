"يوم تلات.. وتصريحات صلاح لـ"CNN" .. أبرز هاشتاجات تويتر هذا الأسبوع

تصدر عدد من الهاشتاجات هذا الأسبوع تريندات موقع التدوينات المصغر "تويتر" ومنها هاشتاج "محمد صلاح"، و"كلنا إليسا"، و"يوم التلات" للفنان عمرو، وكان الأبرز بينهم هاشتاج"عيد العلم" خلال احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد العلم في مطلع هذا الأسبوع.

هاشتاج "كهربا" يتصدر تويتر

كان أحد الهاشتاجات البارزة لهذا الأسبوع هاشتاج لاعب الزمالك السابق"كهرباء"، والذي دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاجًا باسمه، عقب منحه البطاقة الدولية المؤقتة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ما يسمح له بالمشاركة مع فريق آفيس البرتغالي، اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوينًا على "تويتر"، وكانت أبرز التعليقات كالتالي مُلمحة إلى احتمالية انتقال كهربا للنادي الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حيث قال أحد النشطاء: "كهربا راجع لبيته في يناير الجاي.. بشويش علشان الفولت العالي".

وأضاف آخر: "وصول البطاقة الدولية أول الطريق لرجوعك إلى بيتك الأهلي".

واختتم آخر التعليقات، قائلًا: "كهربا المافيا الجديدة للأهلي في يناير الجاي، والغرامة هتبقى مالية بس، وهيلعب جنب قفشة".

هاشتاج كلنا إليسا

كما جاءت "إليسا" ضمن الصدارة لهذا الأسبوع، حيث تصدر هاشتاج "#كلنا_إليسا"، قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر مصر، عقب إعلان الفنانة اللبنانية الاعتزال بعد طرحها ألبومها الجديد في شهر أكتوبر المُقبل.

وأحدث إعلان إليسا الاعتزال ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحاول جمهورها ومحبوها دعمها من خلال "الهاشتاج" في محاولة لإثنائها عن قرار الاعتزال.

وقد أعلنت قرار اعتزالها عبر "تويتر"، وكتبت: "أستعد لألبومي الجديد بالكثير من الحب والعاطفة، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، وأعلن هذا بقلب حزين، ولكنني على قناعة لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا".

ومن المقرر أن تطرح إليسا، ألبومها في شهر أكتوبر المقبل، بالتزامن مع عيد ميلادها.

هاشتاج "يوم تلات" لـ عمرو دياب

ولم يخلو تريند"تويتر" لهذا الأسبوع من النجم "عمرو دياب"، حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أحدث أغنيات النجم الكبير عمرو دياب والتي تحمل اسم "يوم تلات" والتي أعلن طرحها من ألبومه الجديد "أنا غير"، حيث تصدرت ترند تويتر بهاشتاج يوم تلات.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

وأثارت الأغنية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا من قبل جمهور الهضبة الذي أبدى إعجابه بها نظرا لجرأة كلماتها.

كلمات الأغنية: "يوم تلات تلات.. بنات ندهوني عالبُساط بَسط.. ياناس عجبوني قاعدة وإنبساط.. غداء وعزموني فتفتوا الفتافيت.. وفَتنوني شكلها مؤامرة أعشق السمراء ولا أعشق البيضاء أُم الخدود حمراء الحياة حلوة ويا أُم روح حلوة".

محمد صلاح

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هذا الأسبوع، هاشتاج "#محمد_صلاح"، وذلك لمساندته بعد الهجوم عليه بسبب التصريحات التي ادلى بها في حواره مع الـ CNN.

تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :"#محمد_صلاح بحبك يا ستامونى مهما الناس لاموني"،"#محمد_صلاح هفضل ادعمك يا ‎#فخر_العرب والسعادة والأخلاق كفاية تواضعك وحبك للاطفال والكبار سيبك من كلام الحاقدين لما يبقوا يعملوا ربع اللي انت عملته يبقوا يتكلموا".

بينما انتقد البعض حديثه، وكتب أحد النشطاء له :"ياريتك مخرجت عن صمتك وسمعتنا كلام الساذج دا ركز ف كورتك ومتهلبش كتيير عشان انت كده بتعك يا ‎#محمد_صلاح".

بسبب تمثال.. حسن حسنى يتصدر تريند "تويتر"

كما تصدر الفنان حسن حسني، تريند "تويتر"، بعد أن نحت تمثال له من قبل أحد الناحتين ويدعى "محمود فؤاد"، وقام فؤاد بنحت التمثال ووجه سؤلا للجمهور، عن من هو صاحب التمثال.

وتبادل الناشطون عبر "تويتر"، الإجابات، موضحين أن التمثال للفنان حسن حسنى، وأرفق المعلقون صورة التمثال، بـ "هاشتاج #حسن_حسنى"، ما جعله يتصدر تويتر.

سوسن بدر

وفي السياق ذاته، دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي في هذا الأسبوع، هاشتاجا باسم الفنانة الكبيرة "سوسن بدر" عقب ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة"، والذي يُذاع على فضائية "دي إم سي" وتقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوينًا على موقع التدوينات الصغيرة، وكانت أبرز التعليقات معجبة بهذه الحلقة من البرنامج، وكانت كالتالي، حيث قال أحد النشطاء: "سوسن بدر إنسانه بكل ما تحمله الكلمة من معنى وفنانة من طراز فريد".

عيد العلم

وفي ذكرى "عيد العلم" دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج باسم "عيد العلم" تزامنًا مع احتفالية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعيد العلم، بمركز المنارة للمؤتمرات.

وشهدت الاحتفالية تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من كبار العلماء الفائزين بجوائز الدولة المختلفة لعامي 2017 و2018، وعددًا من العلماء الحاصلين علي جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية.