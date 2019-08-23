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فريدة عثمان تحصد ذهبية جديدة برقم إفريقي مميز في الألعاب الإفريقية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:56 م
فريدة عثمان تحصد ذهبية جديدة برقم إفريقي مميز في الألعاب الإفريقية
فريدة عثمان
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دينا نبيل
 
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أضافت السباحة المصرية العالمية فريدة عثمان ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، لتحصد ذهبيتها الثانية في الدورة.

 

وحققت السباحة الميدالية الذهبية في سباق ١٠٠ متر فراشة بعدما قطعت السباق وحققت زمنا جديدا في دورة الألعاب الإفريقية قدره ٥٨:٧٩ ثانية فقط.

 

وحققت البطلة المصرية ذهبيتها الأولى بالأمس في سباق ٥٠ متر فراشة وحققت زمنا إفريقيا جديدا.

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