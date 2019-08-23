البورصة الأمريكية تواصل التراجع مع تصاعد التوترات الاقتصادية مع الصين

واصلت البورصة الأمريكية التراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة، عقب مطالبة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة من الشركات الأمريكية بإغلاق أعمالها في الصين، وفقد مؤشر "داو جونز" نحو 450 نقطة .





وفي سلسلة من التغريدات عبر "تويتر" طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات بإيجاد بديل لها غير الصين ونقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.





وتراجع سهم آبل بأكثر من 4 % بعد هذه التصريحات ليقود خسائر قطاع التكنولوجيا.





كما واصل الرئيس الأمريكي انتقاده للفيدرالي مطالباً إياها بالقيام بشئ ما في الوقت الحالي وأضاف: "لدينا دولار قوي للغاية، وبنك مركزي ضعيف للغاية".





وأعلنت الصين في وقت سابق من اليوم عزمها فرض تعريفات على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار من ضمنها السيارات والنفط الخام بنسبة تتراوح بين 5 % إلى 10 %.





وذكرت الصين أن بعض التعريفات ستدخل حيز التنفيذ بداية من 1 سبتمبر المقبل في حين سيتم تأجيل البعض الآخر حتى 15 ديسمبر.





وجاء قرار بكين رداً على عزم واشنطن فرض تعريفات على السلع المستوردة من بكين بنسبة 10% على منتجات بقيمة 300 مليار دولار.





ومن جانبه، تعهد رئيس الفيدرالي جيروم باول باتخاذ ما يلزم للحفاظ على النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنحو 13 % خلال الشهر الماضي.





وبحلول الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.7% أو ما يعادل 455 نقطة إلى 25796 نقطة.





كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة تزيد عن 1.8 % إلى 2869 نقطة، وهبط "ناسداك" الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي بنحو 2.2 % إلى 7817 نقطة.





وخلال الفترة نفسها، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 % إلى 97.808 نقطة.