أون سبورت HD 1: مشاهدة مباراة الأهلي واطلع بره بث مباشر كورة ستار AL AHLY كورة جول رابط ماتش الأهلي جودة عالية AHLY

مشاهدة مباراة الأهلي وإطلع برا اليوم الجمعة 23-8-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يستضيف ملعب برج العرب، مباراة تجمع بين كلا من الأهلي المصري ضد فريق أطلع بره، بطل جنوب السودان، في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-20، والتي ستقام يوم الجمعة.





شاهد مباراة الأهلي وإطلع برا بث مباشر عبر رابط بث مباشر كورة أون لاين kora online :

من المقرر ان ينطلق لقاء الأهلي واطلع برا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة أبو ظبي.





بث مباشر مباراة الأهلي وإطلع برا عبر رابط بث مباشر بي إن ماتش bein match :

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي وإطلع برا من خلال البث الفضائي لقناة أون سبورت on sport ، فيما تنقل قناة تايم سبورتس time sport هذه المباراة على البث الأرضي، ويمكنكم مشاهدة المباراة بواسطة روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الفجر الرياضي.





لايف مباراة الأهلي وإطلع برا شاهد المباراة عبر رابط كول كورة cool kora :

من المتوقع أن يبدأ المارد الأحمر هذه المباراة بتكشيل مكون من: محمد الشناوي، محمود وحيد - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني، عمرو السولية - حمدي فتحي، رمضان صبحي - وليد سليمان - حسين الشحات، وليد أزارو.