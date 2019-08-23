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القماش يحصد فضية ٤٠٠ متر حرة بسباحة الألعاب الإفريقية وأكرم برونزية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:52 م
القماش يحصد فضية ٤٠٠ متر حرة بسباحة الألعاب الإفريقية وأكرم برونزية
السباح المصري مروان القماش
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الفجر الرياضي
 
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حصد السباح المصري مروان القماش ميدالية فضية جديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب، بينما أضاف زميله أحمد أكرم الميدالية البرونزية.

 

وحقق القماش فضية سباق ٤٠٠ متر حرة بمنافسات السباحة في الدار البيضاء بعدما حقق زمنا قدره ٣:٥٠:٩٥ دقيقة.

 

وذهبت الميدالية البرونزية في ذات السباق للبطل المصري أحمد أكرم بزمن ٣:٥١:٨١ دقيقة.

 

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