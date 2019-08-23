خاص.. علاء ميهوب يقترب من تولي منصب داخل جهاز منتخب مصر الجديد

يقترب علاء ميهوب المدير الفني للأهلي السابق والترسانة الحالي من تولى منصب داخل الجهاز المنتخب الوطني، خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للمكسيكى خافيير أجيري.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قرر إقالة أجيري من منصبه، عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 قبل استقالة مجلس الجبلاية.

وكانت مصر ودعت بطولة أمم إفريقيا 2019 من دور الستة عشر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، لتسود حالة من الحزن داخل الأوساط الرياضية المصرية.