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"الدسوقي" يكشف عن الجوانب الإيجابية والسلبية لتخفيض سعر الفائدة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:49 م
الدسوقي يكشف عن الجوانب الإيجابية والسلبية لتخفيض سعر الفائدة
الدكتور إيهاب الدسوقي
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن قرار تخفيض سعر الفائدة سيؤدي إلى تغيرات اقتصادية عديدة، منها ما هو إيجابي، ومنها ما هو سلبي.

وأشار "الدسوقي"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن تأثير هذا القرار سيكون سلبي على المودعين، حيث تنخفض سعر الفائدة على مدخراته بالبنوك، وكذلك ستقل نسبة الأجانب الذين يشترون أذونات خزانة بمصر.

وأوضح أن قرار تخفيض سعر الفائدة جاء في وقت مناسب، وسيؤدي إلى انتعاش السوق، لأنه سيكون سببًا في جذب استثمارات جديدة، كما أنه سيؤثر إيجابيا على الاستثمار في البورصة، منوها بأن هذا القرار سيسهم في تخفيض مديونية الحكومة.
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