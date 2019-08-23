رابط TImE SPORTS مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر ON SPORT يوتيوب سريع جودة مختلفة ومتعددة ماتش الاهلي YALLA GOAL

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تشكيل الاهلي أمام إطلع بره يلا شوت KOOORGOAL:-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمود المتولي - محمود وحيد

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - جونيور أجاي - حسين الشحات

خط الهجوم : صلاح محسن.





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