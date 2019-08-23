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صحة البحر الأحمر تشن حملة مكبرة على منافذ تداول الأغذية (صور)

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:43 م
صحة البحر الأحمر تشن حملة مكبرة على منافذ تداول الأغذية (صور)
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محمد طه
 
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وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بتكثيف حملات الرقابة علي الأسواق ومنافذ تداول الأغذية في نطاق المحافظة؛ وذلك بناءا على تعليمات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

حيث كلف وكيل وزارة الصحة الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي وادارة مراقبة الأغذية ومفتشي الأغذية بالإدارات الصحية بشن حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بجميع مدن المحافظة؛ وتم المرور على عدد 37 منشآت من المنشآت الغذائية من المطاعم والفنادق والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والفراخ.

وأسفرت الحملة من اعدام 178كيلو أغذية متنوعة لتغيرهم في الخواص الطبيعية و35 لتر عصائر وتم تحرير 26 محضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادة صحية.

وتم سحب23 عينة من الأغذية المتنوعة لإرسالها المعامل المركزية لتحليلها والتأكد من سلامتها؛ وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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